Полиция проверит сообщения о драке на стройке в Москве

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Полиция проведет проверку после сообщений о драке строителей в столичном районе Северное Чертаново, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
По предварительной информации, конфликт произошел во вторник, 14 июня, на одном из строительных объектов. На место выезжали сотрудники полиции, однако с заявлением к ним никто не обратился.
Позже видео с места происшествия распространилось в соцсетях. На нем видно, как несколько человек замахиваются и что-то бросают. По словам очевидцев, рабочие забрасывали стройматериалами фургончики и ворота, а стычки проходили сразу в нескольких местах.
Ранее экс-девелопер Сергей Полонский подрался с дольщиком "Миракс групп" в башне "Федерация" комплекса "Москва-Сити". Теперь ему грозит новое уголовное преследование.
Рабочие подрались на стройплощадке в Москве
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