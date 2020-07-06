Мужчину в Москве осудили за избиение знакомой до смерти

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Останкинский районный суд столицы вынес приговор по делу о смерти женщины, которая произошла на фоне избиения. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Обвиняемым по данному делу стал 31-летний Алексей Погорецкий.

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил Погорецкого к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

По версии следствия, 5 октября 2019 года мужчина поссорился со знакомой, после чего нанес ей множественные удары в область головы.

Эксперты пришли к выводу, что полученные женщиной повреждения можно классифицировать как тяжкие. Причиной смерти стали именно нанесенные Погорецким травмы.

Ранее 6 июля стало известно, что столичная полиция задержала двух подозреваемых в избиении мужчины на юго-западе столицы. В результате завязавшейся драки пострадавший скончался.

