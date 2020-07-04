СК возбудил уголовное дело по факту избиения пациента в столичной больнице

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения до смерти пациента соседом по палате в больнице на северо-востоке Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника столичного управления СК РФ Юлию Иванову.

Дело инициировано по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевшего"). Подозреваемый в настоящий момент находится под домашним арестом.

Иванова сообщила, что он нанес своему соседу по палате множественные удары ходунками.

"По данным следствия, 3 июня 2020 года мужчина 1946 года рождения, находясь на лечении в одной из городских больниц на севере Москвы, нанес множественные удары ходунками соседу по палате. Несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, потерпевший 1942 года рождения скончался", – сказала Иванова.

Ранее был арестован мужчина, которого обвиняли в совершении покушения на изнасилование. 27-летний злоумышленник в подъезде жилого дома на улице Профсоюзная попытался изнасиловать 26-летнюю местную жительницу.