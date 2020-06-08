СК проверяет информацию об избиении подростка в Красноярске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Следователи проверяют данные о том, что мужчина избил 10-летнего ребенка, а потом стал угрожать пистолетом подросткам в Красноярске.

"Мужчина схватил за капюшон 10-летнего мальчика и беспричинно нанес ему травмы. Когда находившиеся рядом друзья попытались помочь мальчику, мужчина достал пистолет и направил его на подростков", – говорится на сайте регионального управления СК.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Уточняется, что она была инициирована после сообщений о произошедшем в одном из областных СМИ.

Ранее годовалый ребенок умер от побоев. Инцидент случился в городке под Краснодаром. Сообщалось, что в нанесении травм обвинили мать мальчика и ее сожителя. После проведения следственных действий их заключили под стражу.