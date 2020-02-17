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Москва 24

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Происшествия

11:46

Следователи проверяют информацию об избиении девочки ее отцом

происшествия

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет инициировал проверку информации об избиении отцом несовершеннолетней дочери, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

Ранее в СМИ появилась информация об обращении девочки в больницу с ушибами. Она сказала, что ее избил собственный отец.

"По фактам, изложенным в СМИ, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации", – сказала Иванова.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения двух подростков их же родителями. Утверждается, что побои происходили неоднократно. В рамках проверки следователи обследуют условия жизни несовершеннолетних в семье.

Также в Москве женщина избила семилетнего ребенка ремнем за то, что он неправильно написал букву "ж". В настоящий момент следователи проводят проверку информации.

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