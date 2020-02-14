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Москва 24

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Происшествия

13:46

Уголовное дело возбуждено после заявления подростков о побоях в семье

происшествия

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как двое подростков пожаловались на избиение родителями, сообщает пресс-служба СУСК РФ по столице.

"По факту неоднократного применения насилия в отношении несовершеннолетних детей возбуждено уголовное дело по статьям "Истязание" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем", – уточнили в ведомстве.

Основанием для этого послужили результаты доследственной проверки.

Мать детей уже доставили в подразделение ведомства, с ней проводятся следственные действия. Сейчас устанавливается местонахождение отца.

В рамках уголовного дела следователи проверят условия жизни и проживания несовершеннолетних в семье и установят все обстоятельства произошедшего.

Также следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания детей в семье.

СК проверит информацию об избиении обратившихся в поликлинику подростков


Ранее 15-летняя девочка и ее 14-летний брат при обращении в поликлинику заявили о регулярном избиении родителями. У подростков выявили гематомы, а у девочки – признаки сотрясения мозга. Подростков госпитализировали.

Родители отвергают причастность к домашнему насилию. Они написали заявление в полицию на сотрудников органа опеки, которые якобы настраивают детей против отца и матери.

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