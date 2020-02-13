СК проверит информацию об избиении обратившихся в поликлинику подростков

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следствие проверяет информацию об избиении родителями подростков, которые просили врачей в поликлинике забрать их из семьи. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Новость появилась в одном из телеграм-каналов. Согласно информации, брат с сестрой обратились в детскую поликлинику и просили медиков, чтобы их забрали из семьи. Дети рассказали, что их избивают.

Мальчика и девочку госпитализировали. В сообщении говорится, что у обоих выявили гематомы, у сестры – признаки сотрясения мозга. Уточняется, что родители отвергают причастность к домашнему насилию. По неподтвержденным данным, они написали заявление в полицию на сотрудников органа опеки, которые якобы настраивают детей против матери и отца.

Следователи устанавливают факты, связанные с этой ситуацией. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В декабре стало известно о 15-летней девочке, которая хочет лишить родительских прав свою мать. Ребенок не выдержал и сбежал из дома. Теперь подростку приходится ходить в суд, чтобы сохранить свои жизнь и здоровье.

Несколько лет назад на мать завели дело. Синяки на теле девочки увидели на школьном медосмотре. Девочка рассказала о побоях матери. Мать признали виновной в суде, но приговор ограничился лишь взысканием в семь тысяч рублей. Школьница заявила, что после этого мать стала избивала чаще и сильнее.