"Воспитательные" приседания: почему отчим издевался над пасынком

Чертановский суд избрал меру пресечения в виде ареста Мурату Шханукову, которого обвиняют в издевательствах над маленьким пасынком. Ранее в ходе допроса он признался, что применял "недозволенные методы воспитания" к 5-летнему ребенку. Разбираемся, где была в этот момент мама мальчика, а также почему мужчина поднял на него руку.



Нездоровые методы воспитания

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В соцсетях распространились леденящие душу кадры, на которых запечатлено, как мужчина издевается над ребенком. Маленький мальчик плачет и приседает, подняв руки, в то время как его обидчик властным голосом командует: "Быстрее". Когда у ребенка кончаются силы и он опускается на пол, мужчина начинает наносить удары, в том числе по лицу. Испуганный мальчик снова поднимается и приседает до тех пор, пока держат ноги. Однако вскоре опять падает, за что получает очередную порцию ударов.

После того как видео попало в интернет, столичные полицейские взяли ситуацию на контроль. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". В свою очередь, Следственный комитет РФ также провел доследственную проверку. По ее результатам было принято решение возбудить уголовное дело о "неоднократном применении насилия в отношении малолетних детей". Личность мужчины установили быстро: им оказался Мурат Шхануков. 5 февраля Чертановский суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Следующие два месяца, до 4 апреля, он проведет в СИЗО.





Юлия Иванова старший помощник главы ГСУ СК России по городу Москве В ходе допроса мужчина сообщил о применении им недозволенных методов воспитания и подтвердил факт применения насилия в отношении малолетних детей.

По данным уполномоченной при главе Кабардино-Балкарии по правам ребенка Светланы Тлиновой, мужчина проживал с семьей в столице, при этом прописан в селении Малка Зольского района. До настоящего момента работал в крупном сетевом магазине. А в столичном департаменте соцзащиты добавили, что семья, как выяснилось, многодетная.



Фото: соцсети

"Воспитываются трое несовершеннолетних детей. Они проживают в арендованной комнате коммунальной квартиры, постоянной регистрации в Москве не имеют. Ранее информации о фактах неблагополучия в семье не было", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также рассказали, что пообщались с матерью избитого мальчика Маргаритой Шхануковой. По словам женщины, инцидент произошел в ее отсутствие, за детьми в это время присматривал отчим. В департаменте соцзащиты пояснили: сейчас она планирует подать на развод.

Что же касается самого мальчика, то, по данным уполномоченной по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, пока он находится у бабушки. Правозащитница отметила, что его жизни и здоровью на данный момент ничего не угрожает. При этом бабушка уже выразила желание оформить над ребенком опеку.



"До сих пор думаю, почему я это сделал"

Фото: соцсети

После того как видео привлекло внимание общественности, Шхануков записал ролик с обращением "ко всем гражданам России". В нем он кается и заявляет, что "нет ему прощения". Мужчина добавляет: за три года совместного проживания с семьей это был первый такой случай. Обычно он "просто по жопе давал" или "кричал".





Мурат Шхануков Я даже до сих пор думаю, почему я это сделал. Извините, пожалуйста, если можете. Прошу вас всех простить меня. Бывает и еще хуже, но это не означает, что я оправдываюсь. Я еще раз говорю: извините, пожалуйста. За свои ошибки я сам очень жалею и страдаю.

А Маргарита дает противоречивые показания. Рассказывает, что видео, вызвавшее резонанс, записала ее сестра. Сама она в это время уехала на похороны. Кстати, во время заседания в Чертановском суде Шхануков сообщил неожиданную подробность: у него была связь с сестрой Маргариты. Она якобы даже предлагала ему бросить жену. Мужчина добавил, что отказал девушке, но не сразу.

При всем этом Маргарита ранее заявляла, что никакой агрессии со стороны мужа в отношении себя не замечала. А вот по поводу детей признавалась, что он "мог бить, поругать их или вот приседания".

"Я ему говорила: никогда передо мной этого не делай. И не разрешу и не разрешала... Он мне сказал: "Хорошо, последний раз, больше такого не будет". И это вот второй раз повторилось", – рассказывала она.

В свою очередь, знакомые Шханукова уверяют, что он не был плохим отцом. Один из друзей Мурата уточняет, что тот не имел вредных привычек, работал по две смены грузчиком. При этом весь свой заработок якобы отдавал жене.





знакомый Мурата Шханукова А детей он любил, особенно пацана. Говорил, что сделает из него настоящего мужика, хотел, чтобы он боксером стал. Ну, подумаешь, приседать заставлял, это он так тренировал его.

Тем не менее друзья Маргариты с такими показаниями не согласны. По их мнению, Мурат просто запугал многодетную мать. Знакомая женщины заявила, что та постоянно терпела побои от супруга.

"Все началось сразу после свадьбы. Он мог просто грязным ботинком ее пнуть при гостях за то, что салфетки на столе закончились. Она все это терпела. Говорила, что никому с тремя детьми не нужна", – заявила она.

Воспитание мужчины

Фото: скриншот видео телеграм-канала Mash

Инцидент с "воспитательными" приседаниями Москве 24 прокомментировал врач-психотерапевт Александр Федорович. По мнению эксперта, мужское воспитание – это не унижение и не избиение.

"Это привитие навыков волевых по постановке целей и их достижению, привитие уважительного отношения к окружающим. Унижение и избиение – нарушение всех механизмов, ни в коем случае они не несут никакой пользы", – сказал Федорович.





Александр Федорович врач-психотерапевт Унижение никогда ни к чему хорошему не приводило. Если этот мужчина считает, что таким образом он воспитывает, то давайте его будем бить, чтобы он становился сильнее, причем делать это регулярно.

Психотерапевт добавил, что такое поведение отца может повлечь за собой печальные последствия для детей. "Чем ребенок младше, тем глубже это все закладывается. Две трети преступников – те, кого избивали или унижали в детстве. Потом такие люди становятся очень агрессивными. Ребенку нужна помощь специалистов", – пояснил собеседник Москвы 24.

По мнению Федоровича, ребенок не должен бояться своих родителей. Для детей важно чувствовать, что их дом – их крепость, место, где они ощущают себя комфортно, под защитой, поясняет специалист.





Александр Федорович врач-психотерапевт Родители должны стать для ребенка первой и самой главной опорой. Не только воспитательной, но и в принципе поддерживающей эмоционально и физически.

Федорович предположил, что причина участившихся случаев домашнего насилия над детьми связана с тем, что в стране нет воспитательной системы.

"В советское время система воспитания носила государственный характер, а не частный, как сейчас. Было много систем контроля и надзора, которые ни в коем случае не позволяли таких вещей. Система, именно педагогическая, была на высоком уровне, сейчас ее нет вообще", – заключил эксперт.





Соболева Илона