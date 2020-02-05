В Приморье ребенок жил на ферме с животными

Фото: телеграм-канал "Подъём"

В селе Уссурийского городского округа изъяли из семьи трехлетнюю девочку, жившую вместе с опекуном на ферме для крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.

Инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили в помещении, где жил ребенок, загон с телятами и козлятами, мешки с кормом для скота и ветеринарные медикаменты в открытом доступе.

Детские вещи беспорядочно валялись в комнате, со стен опадала штукатурка и торчали провода. Опекун объяснил, что из-за рабочей загруженности ей проще было проживать с ребенком на ферме, чем в доме, который находится в селе.

Сейчас девочку поместили в КГБ УСО "Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних".

Ранее Пресненский суд Москвы не стал направлять на медицинскую экспертизу девочку, которая всю жизнь провела в медицинском центре. Ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы подавали адвокаты родителей.