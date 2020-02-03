Соседи назвали спокойным отчима мальчика, стоявшего на гречке в Омске

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Жителя Омска, который в наказание ставил 8-летнего ребенка на гречку, соседи назвали спокойным и уравновешенным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетельские показания, оглашенные в суде.

"Был уравновешенный, спокойный... Дружим семьями. До сих пор не могу поверить в то, что сообщают СМИ", – процитировал судья показания друзей и соседей по даче.

Соседка семьи добавила, что никогда не слышала детского плача и крика, хотя мальчик трудно поддавался воспитанию. По ее словам, отец ребенка с виду казался нормальным мужчиной, на людях в алкогольном опьянении она его не видела.

Еще одна соседка по дачному участку рассказала, что видела мальчика 11 мая 2019 года, когда он ушел из дома. Тогда, по ее словам, ребенок находился в одних трусах и носках.

Гособвинитель Инна Ермакова заявила, что в тот день мальчик сбежал из дома, не выдержав жестокости наказаний, однако свидетель в своих показаниях сообщила, что не видела повреждений на коленях ребенка.

Судебное дело в отношении отчима и матери ребенка длится с декабря прошлого года. После возбуждения уголовного дела в отношении матери мальчика и ее сожителя по инициативе СК ребенок три месяца находился в социально-реабилитационном центре.

После этого мальчика вернули матери. В декабре в Минобразования региона сообщали, что с согласия матери на время решения вопроса о возможном лишении ее родительских прав мальчика поместят в школу-интернат.

По данным следователей, с апреля по май 2019 года 35-летний житель Омска якобы в воспитательных целях не менее шести раз ставил своего пасынка коленями на гречневую крупу. Мать мальчика была в курсе, но не вмешивалась в ситуацию.

Мальчик, не выдержав издевательств, прибежал к соседу по даче и рассказал о случившемся. Тот обратился в полицию. Мужчина находится под арестом, а мать мальчика – под подпиской о невыезде.

Медики провели операцию по удалению гречки. В СК уточнили, что мальчик считает виновником происшедшего своего отчима, а к матери он хотел бы вернуться.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова выразила недоумение относительно решения вернуть ребенка матери и обратилась в прокуратуру для проверки деятельности органов опеки. По ее мнению, если мальчик хотел остаться с мамой, то это означает, что для него насилие уже стало нормой.

