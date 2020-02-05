Суд отказал в медэкспертизе девочки, которую не забирают из клиники

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Пресненский суд Москвы не стал направлять на медицинскую экспертизу девочку, которая всю жизнь провела в медицинском центре, сообщает "Интерфакс".

Адвокаты родителей подавали ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы, чтобы проверить состояние здоровья ребенка. Они хотели получить от экспертов ответы на следующие вопросы: какие исследования нужно провести для определения наличия у ребенка патологии психологических расстройств, заболеваний слухового и эндокринного аппарата, может ли представлять угрозу здоровью ее нахождение за пределами центра и под наблюдением каких специалистов должна проходить адаптация у недоношенного ребенка.

В декабре стало известно, что 5-летняя девочка с рождения не выходила за пределы больничной территории. Она родилась недоношенной. Хотя сейчас нет нужды изолировать ребенка, как говорят врачи, родители не собираются забирать дочку домой. Психологи утверждают, что каждый день, который ребенок проводит в изоляции, снижает ее шансы на нормальную жизнь.

По словам родственников, девочка умна и прекрасно говорит. Ее психологическое состояние оценили как подавленное. Мать же уверена, что ребенок нежизнеспособен.

Адвокат матери Ольга Лукманова отметила, что у родителей не было никаких документов о диагнозе ребенка. Кроме того, медицинский центр расторг договор в одностороннем порядке в марте 2019 года.

20 сентября 2019 года Гагаринский районный суд вынес решение, обязывающее родителей забрать ребенка. Решение вступило в законную силу 18 ноября в соответствии с апелляционным определением Мосгорсуда. Родителям было предложено в добровольном порядке исполнить указанное решение до 2 декабря, но они этого не сделали.

