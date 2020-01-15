Родители живущей в медцентре девочки назвали условие, при котором заберут ее

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Родители девочки, которая пять лет жила в больнице, заберут дочь, если им предоставят полный выписной эпикриз, сообщает "Коммерсант". Об этом рассказала адвокат матери Ольга Лукманова.

Юрист объяснила, что врачи перинатального медицинского центра (ПМЦ) "Мать и дитя" говорили родителям о плохом самочувствии ребенка, но не давали никакой информации о диагнозе. Они просто выставляли счета.

В марте 2019 года медики, по данным защиты, поменяли свое мнение. Однако девочка по-прежнему остается в клинике.

В декабре стало известно, что маленькая девочка с рождения не выходила за пределы больничной территории. Она родилась недоношенной. Хотя сейчас нет необходимости изолировать ребенка, родители не собираются его забирать.

Девочка находилась в отдельной палате, за которую платили родители. Помимо этого, они наняли двух нянь для круглосуточного контроля за ребенком и его обучения.

Органы опеки подали иск об ограничении родительских прав. Перинатальный центр, в котором находилась девочка, обратился с запросом в департамент в январе текущего года.

По словам родственников, девочка умна и прекрасно говорит. Ее психологическое состояние оценили как подавленное.

Мать же уверена, что ребенок нежизнеспособен. У родственников малышки есть возможность забрать ее в семью и воспитывать. При этом они рассчитывают на помощь врачей.

Еще одна родственница подтвердила, что ребенок достаточно здоров, чтобы находиться дома. Ее могут воспитывать и растить даже несмотря на потенциальные отклонения в развитии.