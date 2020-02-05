СК просит арестовать обвиняемого в избиении пасынка

Фото: скриншот видео СК РФ

Следственный комитет ходатайствует об аресте мужчины 1981 года рождения, которого обвиняют в применении насилия в отношении малолетних детей своей супруги. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по городу Юлию Иванову.

"В ходе допроса мужчина сообщил о применении им недозволенных методов воспитания и подтвердил факт применения насилия в отношении малолетних детей. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказала Иванова.

Она подчеркнула, что арест обвиняемого планируется в Чертановском районном суде столицы.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина заставляет плачущего мальчика приседать, а после того, как ребенок падает без сил, начинает его избивать.

После инцидента врачи диагностировали у ребенка ушиб мягких тканей, гематому губы и рану на верхней челюсти. В отношении отчима было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

