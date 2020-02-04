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17:56

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Москвичка рассказала об отношениях мужа с избитым им пасынком

"Мог бить, поругать". Москвичка – об издевавшемся над пасынком муже
общество происшествия дети

Фото: скриншот видео телеграм-канала Mash

Мать ребенка, которого истязал отчим в Москве, прокомментировала ситуацию. Об этом сообщает телеканал "360".

Жена задержанного мужчины рассказала, что агрессии со стороны супруга никогда не наблюдала.

"Агрессии никогда не было. Не могу сказать. Передо мной реально не было. Он мог <…> бить, поругать их или вот приседания. Я говорю, что он никогда этого передо мной не делал. Не разрешу и не разрешала", – отметила женщина.

Москвичка сообщила, что подобный инцидент случился во второй раз, после чего она настоятельно попросила мужа больше так не делать. Отмечается, что мужчина дал ей такое обещание.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором мужчина заставлял плачущего мальчика приседать, а после того, как ребенок падал без сил, начинал его бить по лицу.

Известно, что отчима мальчика задержали, в отношении него возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Избивший пасынка мужчина извинился

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