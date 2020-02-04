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Происшествия

15:17

В Москве возбуждено дело против мужчины за избиение пасынка

происшествия

Фото: соцсети

В Москве задержан мужчина, который подозревается в избиении своего пасынка. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее в Сети появилось видео, на котором отчим 1981 года рождения заставлял плачущего мальчика 2014 года рождения приседать, а когда ребенок падал от усталости, бил его по лицу и угрожал расправой.

У мальчика диагностировали ушиб мягких тканей, гематому губы и рану на верхней челюсти. Кроме того, у ребенка выбит зуб. Родственники мужчины якобы жаловались на него в полицию, но его отпускали вскоре после задержания.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что сейчас мальчик находится с бабушкой. Омбудсмен также отметила, что не располагает информацией о матери ребенка.

Ранее следователи начали проверку информации СМИ о том, что воспитательница детсада в Ростовской области бьет детей и заклеивает им рот скотчем.

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