СК проверит информацию об избиении детей в детсаду Ростовской области

Следователи начали проверку информации СМИ о том, что воспитательница в Ростовской области бьет детей в детском саду, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.

В СМИ появились сведения о том, как воспитательница в городе Батайске бьет детей шнуром от зарядного устройства, наказывает ремнем и заклеивает им рот скотчем. По словам сотрудника детсада, эта работница уволилась по собственному желанию еще в декабре, передает РИА Новости. Он добавил, что о фактах избиения детей ему неизвестно.

В декабре сообщалось, что сотрудников детского противотуберкулезного санатория "Пионерская речка", которые грубо обращались с детьми, уволили. Один из местных телеканалов опубликовал запись, сделанную посетительницей санатория. На кадрах видно, как мальчик плачет, обхватив голову руками. После сюжета в санаторий с проверкой выехали представители регионального министерства здравоохранения.

В том же месяце родители обвинили воспитательницу детсада в Москве в жестоком обращении с детьми. Они обратили внимание, что дети ведут себя странно: они стали запуганными.

Записи показали, что воспитательница кричит на ребят, грубо дергает за руки, в качестве наказания запирает в темном туалете. Из учреждения ее уволили.