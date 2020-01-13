Мать избитого в Омске ребенка заявила о похищении сына его отцом

19:35
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Мать четырехлетнего мальчика, дело об истязании которого расследует в Омске СК РФ, заявила о похищении ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в области Елизавету Степкину.
Отмечается, что 13 января в адрес омбудсмена поступило обращение от матери ребенка, которая просит оказать содействие в возврате сына. По ее словам, отец ребенка похитил мальчика и теперь удерживает его в неизвестном месте.
Как следует из текста обращения, отец мальчика не воспитывал его и инициативу проявляла только бабушка по линии отца. Детский омбудсмен отметила, что вся полученная информация перенаправлена в прокуратуру, органы полиции, органы опеки и попечительства.
По ее словам, в отношении заявлений об избиении ребенка также направлены запросы в правоохранительные органы. По данным Степкиной, мальчик сейчас находится с отцом и бабушкой, но где именно, ей неизвестно.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье об истязании по факту причинения ребенку телесных повреждений. По данным ведомства, заявление в полицию написали бабушка и отец четырехлетнего мальчика, который проживал с матерью и ее сожителем. Ребенок рассказал, что его избил отчим. При этом на теле мальчика были многочисленные царапины и синяки.
Ранее сообщалось, что в Омске 35-летний отчим ставил пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу за малейшие провинности. Позднее мальчик прибежал к соседу по даче и рассказал о случившемся, а тот сообщил в полицию. В отношении родителей ребенка следователи возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям.
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