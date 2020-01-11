СК возбудил дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске

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Следователи в Омске возбудили уголовное дело по статье об истязании по факту причинения ребенку телесных повреждений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

По данным ведомства, заявление в полицию написали бабушка и отец четырехлетнего мальчика, который проживал с матерью и ее сожителем. Ребенок рассказал, что его избил отчим. При этом на теле мальчика были многочисленные царапины и синяки.

Следователям предстоит установить, каким образом ребенок получил эти травмы. В настоящее время мальчик находится в больнице, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что в Омске 35-летний отчим ставил пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу за малейшие провинности. Позднее мальчик прибежал к соседу по даче и рассказал о случившемся, а тот сообщил в полицию. В отношении родителей ребенка следователи возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям.

