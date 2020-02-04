Избивавший ребенка в Москве отчим извинился

Мужчина, избивавший своего пасынка, извинился за содеянное. Он записал видеообращение к родственникам.

"Прошу вас меня простить за сделанную мною ошибку. Это было в первый и последний раз. Если можете, простите, пожалуйста", – говорит он на камеру.

Ранее нерадивого отчима задержали в Москве. В отношении него было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Об инциденте стало известно из видео, опубликованного в Сети. Мужчина заставлял плачущего мальчика приседать, а после того, как ребенок падал без сил, начинал его бить по лицу и угрожал расправой.

Медики диагностировали у пасынка ушиб мягких тканей, гематому губы и рану на верхней челюсти, а также выбитый зуб. В настоящее время мальчик находится с бабушкой.