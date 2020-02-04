СК возбудил новое дело в отношении избившего пасынка отчима

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Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении мужчины, избившего своего пасынка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"Возбуждено уголовное дело о неоднократном применении насилия в отношении малолетних детей (ст. 117 УК РФ). Основанием для принятия указанного процессуального решения стали результаты доследственной проверки, организованной столичными следователями по сообщению средств массовой информации", – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проверяют условия жизни детей в семье. Отмечается, что расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

В департаменте соцзащиты рассказали, что бабушка мальчика выразила желание оформить над ним опеку, передает Агентство "Москва".

"Выяснилось, что семья многодетная, воспитывается трое несовершеннолетних детей. Они проживают в арендованной комнате коммунальной квартиры, постоянной регистрации в Москве не имеют. Ранее информации о фактах неблагополучия в семье не было", – проинформировали в ведомстве.

Также там добавили, что в разговоре с представителями опеки дети признались, что боятся отчима, потому что он проявляет к ним жестокость.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина заставляет плачущего мальчика приседать, а после того, как ребенок падает без сил, начинает его избивать.

После инцидента врачи диагностировали у ребенка ушиб мягких тканей, гематому губы и рану на верхней челюсти. В отношении отчима было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.