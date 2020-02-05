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Москва 24

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Происшествия

18:04

Суд арестовал мужчину, который издевался над пасынком

происшествия суды

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Чертановский районный суд арестовал отчима, обвиняемого в систематическом избиении пятилетнего пасынка в Москве. Мурат Шхануков проведет в СИЗО ближайшие два месяца, до 4 апреля, сообщает телеканал Москва 24.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина заставляет плачущего мальчика приседать, а после того, как ребенок падает без сил, начинает его избивать.

После инцидента врачи диагностировали у ребенка ушиб мягких тканей, гематому губы и рану на верхней челюсти.

В отношении отчима изначально возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Следственный комитет ходатайствовал об аресте мужчины.

Адвокат по семейному праву Андрей Сарычев не исключил, что уголовное дело в отношении мужчины могут переквалифицировать с истязаний на более суровую статью – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". По ней Шханукову грозит до 10 лет заключения.

Позже следователи возбудили еще одно уголовное дело – о неоднократном применении насилия в отношении малолетних детей. Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Пользователи Сети высказались по поводу видео, где мужчина избивал пасынка

В ходе проверки выяснилось, что семья, где произошел инцидент, является многодетной, в ней воспитывается трое несовершеннолетних детей. Все члены семьи проживают в арендованной комнате коммунальной квартиры, постоянной регистрации в Москве не имеют.

В разговоре с представителями опеки дети признались, что боятся отчима, потому что он проявляет к ним жестокость. Также известно, что бабушка мальчика выразила желание оформить над ним опеку.

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