Уголовное дело избившего пасынка отчима могут переквалифицировать – адвокат

20:22
Фото: соцсети
Адвокат по семейному праву Андрей Сарычев заявил, что уголовное дело в отношении избившего пасынка отчима, возбужденное по статье 117 УК РФ, может быть переквалифицировано на более суровую статью.
"Есть некая информация, в которой усматриваются признаки преступления. В данном случае это видео. 117 – это та статья, по которой проще всего было возбудить уголовное дело. Это именно истязания", – заявил юрист в беседе с Москвой 24.
Он отметил, что производство предварительного расследования только начинается. "Лицо задержано, оно будет давать объяснения, будет давать объяснения мать детей, будут опрошены сами дети с участием педагогов и психологов", – продолжил Сарычев.
Тогда в зависимости от причиненного детям вреда следствие может сменить статью в уголовном деле мужчины. "Обвинение может стать более тяжким. Например, может быть применена статья 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", – отметил юрист.
Если в уголовном деле останется статья 117 "Истязание", подозреваемому, по словам Сарычева, грозит срок лишения свободы от 3 до 7 лет. Наказание за преступление в отношении малолетнего по статье 111 УК – до 10 лет заключения.
Напомним: ранее в Сеть попало видео, на котором видно, как мужчина заставляет плачущего мальчика приседать, а после того, как ребенок падает без сил, начинает его избивать.
После инцидента в отношении отчима было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
В Сети обсуждают шокирующие кадры издевательств над ребенком
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