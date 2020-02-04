Уголовное дело избившего пасынка отчима могут переквалифицировать – адвокат

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Адвокат по семейному праву Андрей Сарычев заявил, что уголовное дело в отношении избившего пасынка отчима, возбужденное по статье 117 УК РФ, может быть переквалифицировано на более суровую статью.

"Есть некая информация, в которой усматриваются признаки преступления. В данном случае это видео. 117 – это та статья, по которой проще всего было возбудить уголовное дело. Это именно истязания", – заявил юрист в беседе с Москвой 24.

Он отметил, что производство предварительного расследования только начинается. "Лицо задержано, оно будет давать объяснения, будет давать объяснения мать детей, будут опрошены сами дети с участием педагогов и психологов", – продолжил Сарычев.





Андрей Сарычев адвокат по семейному праву Детям будет назначена в обязательном порядке судебно-медицинская экспертиза, которая должна будет выявить, причинен ли их здоровью какой-либо вред. Следовательно, эта экспертиза будет устанавливать степень тяжести этого вреда.

Тогда в зависимости от причиненного детям вреда следствие может сменить статью в уголовном деле мужчины. "Обвинение может стать более тяжким. Например, может быть применена статья 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", – отметил юрист.

Если в уголовном деле останется статья 117 "Истязание", подозреваемому, по словам Сарычева, грозит срок лишения свободы от 3 до 7 лет. Наказание за преступление в отношении малолетнего по статье 111 УК – до 10 лет заключения.

Напомним: ранее в Сеть попало видео, на котором видно, как мужчина заставляет плачущего мальчика приседать, а после того, как ребенок падает без сил, начинает его избивать.

После инцидента в отношении отчима было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.