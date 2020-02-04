Задержана подозреваемая в избиении до смерти девушки битой в Сергиевом Посаде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

В Подмосковье задержали женщину, которую подозревают в избиении до смерти 29-летней жительницы городского округа Сергиев Посад. Об этом сообщается на сайте областного главка Следственного комитета России.

Тело девушки с открытой черепно-мозговой травмой было найдено на одном из городских кладбищ 26 января.

По данным следствия, 20 января подозреваемая встретилась с потерпевшей, после чего они отправились в безлюдное место для разговора. Между собеседницами возник конфликт, женщина взяла из машины бейсбольную биту и ударила ей оппонентку по голове. В результате этого пострадавшая скончалась.

После произошедшего злоумышленница оттащила тело на кладбище и скрылась с места происшествия.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее дело возбудили после убийства 26-летнего мужчины в хостеле на юге Москвы. Его тело было обнаружено в гостиничной комнате с колото-резаными ранениями туловища.