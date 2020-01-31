Пенсионерку убили в подмосковном Протвине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожилая женщина была убита в Подмосковье. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила Агентству "Москва" старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

"В четверг, 30 января, в городе Протвине в своей квартире с множественными ножевыми ранениями грудной клетки, брюшной полости и шеи обнаружено тело 80-летней пенсионерки", – заявила Врадий.

Следователи выясняют обстоятельства преступления и устанавливается личность подозреваемого.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства беременной девушки в Новосибирске. 34-летний мужчина нанес 33-летней девушке ножевое ранение. Потерпевшая умерла в больнице.

Кроме того, уголовное дело было возбуждено по факту убийства женщины в Москве. Сообщается, что мужчина зарезал собственную мать, после чего попытался совершить суицид. Инцидент произошел в квартире на Рублевском шоссе.