В Новосибирске возбудили дело после убийства беременной девушки

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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства беременной девушки в Новосибирске. Об этом сообщает сайт регионального следственного управления СК России.

По данным следствия, днем 27 января 34-летний мужчина напал в подъезде одного из домов в Октябрьском районе города на свою 33-летнюю знакомую. Он нанес девушке ножевое ранение. Потерпевшая умерла в больнице.

Подозреваемого в убийстве задержали в Омске. Его доставили к следователю. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено на кладбище в Подмосковье. По предварительной версии, женщину убили в другом месте, а затем попытались спрятать тело. У погибшей остались двое несовершеннолетних детей.

