Мать двоих детей нашли убитой на кладбище в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружено на кладбище в Подмосковье. Об этом сообщает сайт ГСУ СК России по Московской области.

С заявлением о пропаже женщины 1990 года рождения в полицию обратились ее родственники. Спустя пять суток на кладбище в деревне Новоселки было найдено ее тело с открытой черепно-мозговой травмой.

Кроме того, на месте, где следователи нашли погибшую, были заметны следы волочения. По предварительной версии, женщину убили в другом месте, а затем попытались спрятать тело. У погибшей остались двое несовершеннолетних детей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время следователи устанавливают лиц, причастных к преступлению. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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