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Происшествия

16:21

Женщина пыталась продать дочь в Ставропольском крае

происшествия

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Жительница Ставропольского края пыталась продать своего новорожденного ребенка за 440 тысяч рублей. Об этом сообщает "Газета.ру".

Пост о продаже 36-летняя женщина опубликовала в социальных сетях в декабре, незадолго до родов. На объявление обратила внимание другая женщина, которая сообщила об этом в полицию.

В рамках следствия она согласилась "купить" девочку. Мать задержали при передаче новорожденной в обмен на деньги. В ее отношении возбуждено уголовное дело.

В настоящее время ребенок находится в больнице. Дальнейшую судьбу малышки решат органы опеки и попечительства.

Ранее 22-летняя девушка договорилась с семейной парой о продаже своего будущего ребенка. После выписки из роддома она передала им новорожденного мальчика, за что получила 150 тысяч рублей.

Через некоторое время девушка обратилась в полицию и попросила найти своего ребенка, которого она якобы передала знакомым из-за личных обстоятельств. Полицейские раскрыли обман и задержали всех участников преступления.

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