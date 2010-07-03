СК просит арестовать фигурантов дела о продаже новорожденного в Москве

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Следователи будут ходатайствовать об аресте трех фигурантов уголовного дела о продаже новорожденного. Об этом рассказала старший помощник главы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова, сообщает Агентство "Москва".

По версии следствия, 22-летняя девушка договорилась с семейной парой о продаже своего будущего ребенка. После выписки из роддома она передала им новорожденного мальчика, за что получила 150 тысяч рублей.

Через некоторое время девушка обратилась в полицию и попросила найти своего ребенка, которого она якобы передала знакомым из-за личных обстоятельств. Полицейские раскрыли обман и задержали всех участников преступления.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми". Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что новорожденную девочку, которую мать оставила на улице в Раменском городском округе, передадут в приемную семью. 26 ноября суд заключил под стражу на два месяца мать ребенка. По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленного на закрепление доказательственной базы.

