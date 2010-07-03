Сотрудники МЧС спасли мальчика, упавшего с девятого этажа в Москве

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Сотрудники МЧС спасли мальчика, упавшего с девятого этажа на козырек подъезда в столичном районе Марьино. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в доме на Подольской улице. Пятилетний мальчик упал на козырек подъезда с девятого этажа. Спасатели сняли его с козырька и передали медикам.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой собственный источник в экстренных службах столицы, мальчик с множественными переломами направлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.