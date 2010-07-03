Обвиняемый в убийстве екатеринбурженки предложил "сделать ребенка" ее семье

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Обвиняемый в убийстве жительницы Екатеринбурга, которая хотела продать свою машину, рассказал о возможной компенсации ее родственникам. Об этом сообщает портал E1.ru.

"Денежно. Могу ребенка сделать", – заявил один из фигурантов Михаил Федорович.

Ксения Каторгина пропала 10 октября после того, как отправилась на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5. Несколько дней спустя тело женщины нашли в канализационном коллекторе в Екатеринбурге, а машину – в Челябинске.

Обвиняемыми по делу проходят Федорович, Марат Ахметвалиев и Екатерина Меньшикова. По версии следствия, они убили хозяйку автомобиля, чтобы завладеть им. Все трое раскаялись в содеянном, суд арестовал обвиняемых до 11 декабря. Их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Известно, что Каторгина работала менеджером по продажам. У нее осталась девятилетняя дочь.