Дело возбудили после убийства мужчины в хостеле на юге Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В хостеле на юге Москвы обнаружили зарезанным постояльца. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника ГСУ СК России по столице Юлию Иванову.

Инцидент произошел в комнате хостела в Электролитном проезде, там обнаружили тело 26-летнего мужчины с колото-резаными ранениями туловища.

"Следственными органами возбуждено дело по статье УК РФ "Убийство", – сообщила Иванова.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, обстоятельства произошедшего и личность преступника устанавливаются.

Ранее пенсионерку убили в подмосковном Протвине. Тело 80-летней женщины обнаружили в ее квартире со множественными ножевыми ранениями грудной клетки, брюшной полости и шеи. По данному факту было возбуждено уголовное дело.