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Москва 24

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Происшествия

21:15

СК проверит информацию об избиении мальчика приемной матерью

происшествия

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следствие начало проверку информации об избиении приемного ребенка матерью, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

В социальной сети появились сведения о том, что женщина избила семилетнего сына ремнем за неправильное написание буквы "ж". Его госпитализировали с ушибами на лице и спине.

Следственные органы будут проверять данные о нарушении законных прав и интересов мальчика. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором мужчина заставлял плачущего мальчика приседать. Когда ребенок падал без сил, начинал бить его по лицу и угрожать расправой.

У пострадавшего диагностировали ушиб мягких тканей, гематому губы и рану на верхней челюсти. Кроме того, у ребенка выбит зуб. Отчима мальчика задержали, на него завели уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Впоследствии мужчину арестовали.

Адвокат по семейному праву Андрей Сарычев не исключал, что дело могут переквалифицировать с истязаний на более суровую статью – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". По ней арестованному Мурату Шханукову грозит до 10 лет заключения.

Позже следователи возбудили еще одно дело – о неоднократном применении насилия в отношении малолетних детей. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

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