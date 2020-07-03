Суд арестовал мужчину по делу о покушении на изнасилование в подъезде дома в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Суд отправил под арест мужчину, обвиняемого в совершении покушения на изнасилование. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлию Иванову.

Иванова рассказала, что 1 июля 27-летний мужчина в подъезде жилого дома на улице Профсоюзная попытался изнасиловать 26-летнюю местную жительницу. Она уточнила, что девушка оказала вовремя сопротивление, после чего закрылась в своей квартире.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренное статьей "Покушение на изнасилование". В ходе допроса он сообщил, что в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

В апреле неизвестные изнасиловали женщину в центре столицы. Инцидент произошел у жилого дома на Троицкой улице. Отмечалось, что трое мужчин подкараулили 41-летнюю москвичку у супермаркета и затащили в подвал, где совершили в отношении нее развратные действия.

