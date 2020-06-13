В Подмосковье арестован подозреваемый в серии убийств и изнасилований

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Суд арестовал жителя Подмосковья, который подозревается в серии убийств и изнасилований. Об этом говорится на официальном сайте Главного следственного управления СК РФ по области.

"По ходатайству следователя ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 53-летнего жителя Каширы, подозреваемого в серии изнасилований и убийств женщин, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – рассказали представители ведомства.

В ходе следственных действий установлено, что за 10 лет – с 2010 по 2020 год – подозреваемый совершил серию изнасилований и убийств женщин. Стало известно, что мужчина проникал в домовладения, где в дальнейшем совершал преступления. Сейчас он признался в 7 убийствах и изнасилованиях.

Следственные действия продолжаются, задержанный проверяется на причастность к другим преступлениям.

Ранее сообщалось, что злоумышленник совершил в 2013, 2015 и 2020 годах изнасилования и убийства трех женщин. В январе текущего года он проник на второй этаж домовладения и изнасиловал 10-летнюю девочку.