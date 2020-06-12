В Подмосковье задержали подозреваемого в серии убийств и изнасилований

15:50
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Правоохранители задержали в Московской области подозреваемого в совершении серии убийств и изнасилований. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Подмосковью.
"Им оказался местный житель, работающий сантехником в одном из ЖЭО", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что серия преступлений была совершена на территории Ступинского и Каширского городских округов.
Отмечается, что злоумышленник совершил в 2013, 2015 и 2020 годах изнасилования и убийства трех женщин. При этом, как правило, он проникал в домовладения. Кроме этого, в январе текущего года он проник на второй этаж домовладения и изнасиловал 10-летнюю девочку.
Криминалисты ГСУ СК РФ по Московской области, как говорится в сообщении, совместно с криминалистами ГУК СК РФ провели комплекс экспертиз, в том числе по образцам ДНК проведены сравнительные исследования.
"Следователями и оперативными сотрудниками на причастность к преступлению отработан большой круг лиц, осмотрено многочисленное количество видео с камер наблюдения, проведены технические мероприятия с телефонной и иной техникой", – отметили в пресс-службе, добавив, что задержанный сознался на допросе.
Осенью прошлого года полиция в городе Стрежевой Томской области задержала 60-летнего мужчину, который подозревается в сексуальном насилии над женщинами. По данным Следственного комитета по региону, с 2004 года по 2017 год неизвестный совершил несколько нападений на женщин, все они подверглись сексуальному насилию. У следствия были основания предполагать, что преступления совершены одним человеком, в связи с чем уголовные дела были объединены.
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