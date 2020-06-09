В Калуге возбудили дело против избившего пятиклассника учителя

Фото: телеграм-канал "Калуга Жесть"

В Калуге правоохранители возбудили уголовное дело против учителя, который несколько раз ударил по голове пятиклассника.

"Преподаватель МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" г. Калуги применил к ученику пятого класса методы, наносящие вред его физическому и психическому здоровью", – приводит ТАСС слова старшего помощника прокурора Калужской области Искрины Лепехиной.

Уточняется, что в отношении учителя открыто дело по статье "Жестокое обращение с детьми". В случае если вина преподавателя будет доказана, ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее СК начал проверку по факту избиения детей в детсаду Ростовской области. В СМИ появились сведения о том, что воспитательница в городе Батайске бьет детей шнуром от зарядного устройства, наказывает их ремнем и заклеивает воспитанникам рот скотчем.