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Общество

16:10

В Калуге возбудили дело против избившего пятиклассника учителя

происшествия общество

Фото: телеграм-канал "Калуга Жесть"

В Калуге правоохранители возбудили уголовное дело против учителя, который несколько раз ударил по голове пятиклассника.

"Преподаватель МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" г. Калуги применил к ученику пятого класса методы, наносящие вред его физическому и психическому здоровью", – приводит ТАСС слова старшего помощника прокурора Калужской области Искрины Лепехиной.

Уточняется, что в отношении учителя открыто дело по статье "Жестокое обращение с детьми". В случае если вина преподавателя будет доказана, ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее СК начал проверку по факту избиения детей в детсаду Ростовской области. В СМИ появились сведения о том, что воспитательница в городе Батайске бьет детей шнуром от зарядного устройства, наказывает их ремнем и заклеивает воспитанникам рот скотчем.

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