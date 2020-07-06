Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала двух подозреваемых в избиении мужчины. Инцидент, как сообщает Агентство "Москва", произошел на юго-западе столицы.

"По версии следствия, 4 июля 2020 года в ходе распития спиртных напитков двое мужчин без определенного места жительства, находясь вблизи продовольственного магазина на улице Миклухо-Маклая, подвергли избиению своего знакомого 1984 года рождения", – заявила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по городу Юлия Иванова.

Она также уточнила, что полученные телесные повреждения стали причиной смерти пострадавшего. Скончался он уже в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обвинение предъявлено двум мужчинам 1990 и 1993 года рождения. Расследование дела продолжается.

В конце июня сообщалось, что суд в Москве рассмотрит дело гражданина Украины, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, у подозреваемого произошел конфликт с уроженцем Татарстана, переросший в драку.

