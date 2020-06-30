Гражданина Украины будут судить в Москве за убийство знакомого

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Суд рассмотрит дело гражданина Украины, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, сообщает Агентство "Москва".

По версии следствия, в сентябре 2019 года в ходе распития алкоголя у мужчин возник конфликт с малознакомым уроженцем Татарстана. Обвиняемый ударил его в область головы, в результате чего тот потерял равновесие. Из-за этого он с высоты собственного роста упал и ударился головой об асфальт.

Потерпевшего доставили в больницу, однако мужчина так и не пришел в сознание. Он умер через месяц после госпитализации.

Злоумышленника задержали. Против него возбудили уголовное дело, обвиняемый находится под стражей.

Прошлой осенью были задержаны двое подозреваемых по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 31-летнего жителя Красноярска. На лестничной площадке приятели нанесли ему множественные телесные повреждения, потерпевшего спасти не удалось.

Один из задержанных имел судимость за мошенничество и грабеж, а второй – за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", которое впоследствии переквалифицировали в "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".