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Происшествия

21:25

Россиянка убила супруга из-за отсутствия знаков внимания и подарков

происшествия криминал

Фото: depositphotos/belchonock

Женщина убила супруга из-за недостаточного внимания с его стороны и отсутствия подарков. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на СУ СК страны по Свердловской области.

По данным следствия, 58-летняя женщина, находясь в нетрезвом состоянии, поссорилась со своим 59-летним мужем. Причиной раздора стал то, что супруг потратил очередные деньги на своих знакомых, а ей за "10 лет ничего не купил".

Во время конфликта женщина взяла кухонный нож, которым нанесла ранения своему мужу. В результате полученных травм мужчина скончался.

Женщине предъявили обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ей назначили наказание в виде 6 лет исправительной колонии общего режима.

Ранее в Нижегородской области женщина убила своего сожителя, который раскритиковал приготовленные ею блюда. Подозреваемую в убийстве задержали, на допросе она признала свою вину.

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