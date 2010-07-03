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Происшествия

13:43

Женщина подозревается в убийстве сожителя из-за критики ее еды

происшествия криминал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Нижегородской области женщина убила своего сожителя, который раскритиковал приготовленные ею блюда. Об этом сообщает региональное управление СК России.

Следователи считают, что днем 18 октября в ходе семейной ссоры 55-летняя женщина ударила ножом в грудь своего сожителя. В результате полученных ранений мужчина скончался. Подозреваемую в убийстве задержали, на допросе она признала свою вину.

"Женщина рассказала следователю, что сделала это из-за обиды на сожителя, который нелестно высказался по поводу приготовленных обеденных блюд", – отметили в полиции.

В скором времени подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали женщину, которая подозревается в убийстве своего соседа по коммунальной квартире. Женщина расчленила тело мужчины и вывезла останки в пакетах, предположительно, на маршрутке.

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