Пенсионерку до смерти избили в столичном районе Новогиреево

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичные полицейские задержали мужчину, который подозревается в избиении до смерти пожилой женщины. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Сообщается, что инцидент произошел в столичном районе Новогиреево. В полицию поступил сигнал о нанесении телесных повреждений в доме 33 по улице Кусковская. На месте происшествия полицейскими был найден труп 85-летней пенсионерки с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом нижней челюсти.

"Сотрудниками полиции задержан неработающий, 1970 года рождения, который изобличен в том, что, находясь в квартире по адресу: ул. Кусковская, дом 33, в результате внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре, руками нанес потерпевшей множественные удары по голове и телу, от которых последняя скончалась", – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего".

Ранее пенсионерку убили в подмосковном Протвине. Сообщалось, что следователи устанавливают обстоятельства преступления.