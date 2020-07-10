Неизвестный украл бутылку элитной водки из столичного магазина

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Сотрудники правопорядка начали расследование в связи с кражей алкоголя из магазина в ЦАО. Как рассказал Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, неизвестный украл бутылку водки.

Установлено, что кража была совершена из магазина, находящегося по адресу: улица Грузинский Вал, дом 18/15. Оказалось, что было совершено хищение бутылки водки в подарочной упаковке объемом 0,7 литра стоимостью 4,5 тысячи рублей.

После кражи алкоголя в центре города начата проверка.

Ранее неизвестный украл маникюрный набор из аптеки в центре Москвы. Материальный ущерб составил свыше 7 тысяч рублей.