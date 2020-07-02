В полиции назвали самые распространенные способы краж в московском метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За прошедшее полугодие в московском метро произошло более 120 случаев хищений личного имущества пассажиров. В основном, карманников привлекают дорогостоящие сотовые телефоны и кошельки, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В ведомстве отметили, что воры чаще действуют в часы пик и на узловых станциях, где можно сделать пересадку. Также популярностью пользуются станции, выходящие к вокзалам.

Один из видов карманников – так называемые отряхиватели, которые сообщают пассажиру, что у него испачкалась спина, хотя нередко пачкают ее сами. Пока один карманник "помогает" отряхиваться, его сообщник вытаскивает кошелек или сотовый телефон.

Второй вид воров – "ширмачи" – через одну руку перевешивают куртку или пиджак, а другой рукой орудуют в карманах граждан. Так называемые парашютисты берут с собой грудных детей. Вид ребенка усыпляет бдительность пассажиров.

"Гастролеры" работают группами в предпраздничный период. Идущий впереди что-то роняет и резко наклоняется. Пассажир вынужденно останавливается и в этот момента карманник крадет у него кошелек.

В полиции советуют быть внимательными в переполненном транспорте, застегивать сумку и в час пик прижимать ее к себе. Также не стоит хранить пин-код от банковской карты в кошельке.

Следует обращать внимание на людей, которые пытаются близко подойти, встают сзади или сбоку. При прикосновении рекомендуется резко развернуться и отшагнуть в сторону.

Ранее в МВД сообщили, что за период самоизоляции число грабежей и разбоев в Москве сократилось на 42,3% и 36,7% соответственно.

Количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократилось на 36,3%, квартирных краж – на 63,2%.