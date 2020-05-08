В МВД сообщили о снижении числа грабежей и разбоев в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За период самоизоляции число грабежей и разбоев в Москве сократилось на 42,3% и 36,7% соответственно, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократилось на 36,3%, квартирных краж – на 63,2%.

На 71,9% снизилось число уличных краж, угонов – на 25,9%. На 61,8% стало меньше ДТП, на 62,9% уменьшилось количество пострадавших в дорожных авариях.

"В Москве сохраняется стабильная оперативная обстановка", – отметили в ведомстве.

Накануне неизвестные с ножом напали на волейболиста Алексея Спиридонова в Москве. Инцидент произошел на Киевском шоссе, недалеко от МКАД, в момент когда спортсмен с другом выходили из отделения банка.