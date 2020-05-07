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Москва 24

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Происшествия

16:28

Неизвестные с ножом напали на волейболиста Спиридонова в Москве

происшествия

Фото: соцсети

Российский волейболист Алексей Спиридонов написал в Twitter о вооруженном нападении неизвестных. Инцидент произошел на Киевском шоссе, недалеко от МКАД, в момент когда он с другом выходил из отделения банка.

По словам Спиродонова, одного из нападавших он успел ударить, второй схватился за нож, но друг помог отбиться.

"Жив, здоров и слава богу, это было час назад, выходил из банка. Я никакие камеры смотреть не буду, в полицию тоже не буду заявлять, просто предупреждаю людей, чтобы они были аккуратны, потому что сейчас страшно жить становится", – рассказал волейболист Москве 24.

Ранее Следственный комитет заинтересовался видео, на котором мужчина избивает жену и двух сыновей-подростков в квартире на юге Москвы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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