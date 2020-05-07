СК проверяет информацию об избиении мужчиной жены и двух сыновей в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи начали проверку информации об избиении женщины и двух несовершеннолетних на юге столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

Видео инцидента опубликовали телеграм-каналы. "Из информационного сообщения следует, что в квартире на юге Москвы мужчина подверг избиению свою супругу и двух сыновей 11 и 17 лет", – отметили в пресс-службе.

Там же со ссылкой на видеоролик отмечается, что врачами зафиксированы множественные ушибы и кровоподтеки у пострадавших.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее после публикации видео в телеграм-каналах полиция заинтересовалась обстоятельствами драки между охранниками и покупателем в магазине "Ашан" в торговом центре "Гагаринский". Инцидент произошел 5 мая.