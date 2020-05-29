Свыше 150 метров кабеля украли в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 150 метров кабеля украли из подземной канализации в центре Москвы. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что о факте кражи сообщил в полицию инженер связи войсковой части.

"На улице Тихвинская, дом 39 было обнаружено отсутствие участка кабельной линии связи", – рассказал источник.

Он отметил, что украденный кабель был проложен в подземной канализации. Точная длина пропавшей части составила 156 метров.

По факту случившегося полицейские начали проверку. Ведется расследование.

Ранее неизвестный похитил камеру видеонаблюдения рядом с Курским вокзалом. По данному факту назначена служебная проверка.