Неизвестный похитил камеру видеонаблюдения рядом с Курским вокзалом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный похитил камеру видеонаблюдения в районе Курского вокзала в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".

С заявлением о краже в полицию обратился замначальника по безопасности Курского вокзала. По его словам, по адресу Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 15, тайно похищена камера, принадлежащая РЖД.

Сумма ущерба устанавливается. По данному факту назначена проверка. Полиция разыскивает злоумышленника.

Ранее неизвестный украл велосипед курьера у ресторана на Ладожской улице, куда он приехал за едой для доставки клиенту. Общий материальный ущерб составил 12 тысяч рублей.