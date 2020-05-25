Три самоката на сумму более 100 тыс рублей украли в центре столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже трех электросамокатов в центре города. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

В дежурную часть обратился водитель коммерческой фирмы, заявивший, что неизвестный украл три электросамоката. Материальный ущерб составил 105 тысяч рублей.

"Сотрудниками полиции по подозрению в совершении кражи был задержан уроженец Белоруссии", – уточнил собеседник агентства.

Так, злоумышленника обнаружили в краже на Садовой-Самотечной улице, начато расследование.

Ранее злоумышленники с пистолетом напали на предпринимателя в центре Москвы. Инцидент произошел в отеле по адресу Скатертный переулок, дом 13.

