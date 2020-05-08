В Подмосковье у мужчины украли 241 тысячу рублей в лесу

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Полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении на мужчину в Раменском районе Подмосковья.

Как сообщили Агентству "Москва" в МВД по области, инцидент произошел в лесу в поселении Рыболовское.

Трое неизвестных избили мужчину, а затем похитили у него 241 тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантов заключили под стражу, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Двое мужчин в форме работников скорой помощи ранее похитили у бизнесмена более 10 миллионов рублей.